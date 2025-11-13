Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, reconoció los esfuerzos de México contra el tráfico de fentanilo y recalcó la cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Tenemos una excelente cooperación con los mexicanos, quienes están haciendo hoy más que nunca para detenerlo (el tráfico de fentanilo)”. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Ante los medios, Marco Rubio resaltó que el gobierno de Donald Trump mantiene una sólida cooperación con México y otros países de América para contener el tráfico de fentanilo.

Marco Rubio (Nathan Howard / AP)

Marco Rubio destaca esfuerzos del gobierno de México contra el tráfico de fentanilo

Tras su participación en la reunión del G7, el secretario Marco Rubio habló ante los medios y reconoció los esfuerzos de México contra el tráfico de fentanilo y otras sustancias.

Marco Rubio comentó que “México está haciendo hoy más que nunca” para detener el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y resaltó que se tiene una estrecha cooperación con el gobierno.

Asimismo, Marco Rubio resaltó que Estados Unidos mantienen relación con otros países de América para controlar el trasiego de fentanilo; en la lista, además de México, se encuentran:

El Salvador

Ecuador

Guatemala

El secretario de Estado fue cuestionado sobre el asesinato de Carlos Manzo y resaltó que Estados Unidos está dispuesto a brindar “toda la ayuda que necesite” en materia de seguridad.