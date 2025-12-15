El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó la tarde de este lunes 15 de diciembre una orden ejecutiva en la que establece el fentanilo como “arma de destrucción masiva”.

“Hoy tomé un nuevo paso en la protección de Estados Unidos y reclasifiqué el fentanilo como arma de destrucción masiva”. Donald Trump

La firma tuvo lugar durante la entrega de la Medalla de la Defensa de la Frontera con México, ya que Donald Trump destacó los militares protegen su hogar tanto de migrantes como narcotráfico.

Donald Trump califica el fentanilo como arma de destrucción masiva con firma de orden ejecutiva

Junto a su secretario de Guerra, Pete Heghseth, Donald Trump firmó una orden que designa al fentanilo como “arma de destrucción masiva” en Estados Unidos por las múltiples muertes.

Acorde con Donald Trump, el fentanilo destruye familias además de que ninguna bomba hace lo que dicho narcótico, que es asesinar entre 200 y 300 mil estadounidenses al año.

El documento explica que la nueva designación del fentanilo se debe a que se asemeja más a un arma química que a un narcótico, lo que amenaza la seguridad nacional y además, fomenta la anarquía.

Donald Trump ordenó en consecuente que los jefes de seguridad tomarán las medidas pertinentes para eliminar la amenaza de fentanilo que implica cambios a los cargos penales .

Donald Trump designa el fentanilo como arma de destrucción masiva (The White House)

Asimismo, el Departamento de Guerra y de Seguridad Nacional actualizarán las directrices que correspondan al fentanilo como arma de destrucción masiva en la respuesta de las Fuerzas Armadas.

“Adversarios quieren matar estadounidenses con fentanilo”: Donald Trump

Durante su discurso, Donald Trump afirmó en su discurso que no duda que sean los adversarios de Estados Unidos quienes trafiquen con fentanilo para matar estadounidenses.

Sin embargo, destacó que durante su administración se redujo un 50% el fentanilo que cruza la frontera con Estados Unidos, así como el señalar que nadie ha cruzado en nueve meses.

A diferencia del mandato de Joe Biden, cuando trataba tanto, narcotraficantes, criminales y otras personas violentas como “bebés” sin importar que asesinaran estadounidenses.