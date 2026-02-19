Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que el consumo de fentanilo en México es muy bajo en comparación con Estados Unidos y que incluso ha disminuido más gracias a su campaña contra las drogas.

“Es muy bajo… se hizo una encuesta del Instituto Nacional del Salud Pública que tuvo una muestra representativa muy importante…. la presentó el doctor Kershenobich en una mañanera… en adolescentes ha diminuido, ello significa que la campaña ha dado resultados… prevalencia muy baja de consumo no médico 0.2 por ciento alguna vez y 0.1 por ciento en el ultimo año… es muy bajo comparado Estados Unidos, por ejemplo, con Canadá incluso” Claudia Sheinbaum

La respuesta de Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este jueves 19 de febrero fue respecto al consumo de fentanilo en adolescentes, luego del presunto consumo accidental de fentanilo en un puesto callejero de tamales en Puebla.

Claudia Sheinbaum presume que su campaña contra fentanilo disminuyó más el que ya era bajo consumo

De acuerdo con cifras derivadas de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025, presentadas por Claudia Sheinbaum, la prevalencia de consumo de fentanilo no médico entre adolescentes en México es muy baja.

Quienes lo han probado alguna vez son 0.2 por ciento de adolescentes y en el último año solo 0.1 por ciento.

Claudia Sheinbaum orden investigar fentanilo en tamales en Ouebla

Claudia Sheinbaum dijo que el caso de presunto fentanilo en tamales en Puebla se tiene que investigar para confirmar si realmente la comida tenía esa sustancia.

Si fuera el caso, también tendría que investigarse cómo llegó hasta los alimentos y recordó que con poca cantidad se podría causar la muerte en personas, sobre todo en menores.

7 niños se intoxican por tamales en Huauchinango; una dio positivo a fentanilo

En Huachinango, Puebla, siete menores resultaron intoxicados al consumir tamales de un puesto callejero el 14 de febrero.

De esos siete niños, una menor de 10 años dio positivo a fentanilo, por lo queda mientras se encuentra internada se investiga la elaboración de dicha comida callejera.