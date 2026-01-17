El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue escenario de un importante decomiso de fentanilo procedente de Asia, con el cual se evitó la producción de un millón de dosis de dicha droga.

De acuerdo con autoridades federales, el paquete con un kilo de fentanilo enviado desde Hong Kong, había sido declarado como cosméticos y buscaba ser trasladado a través del AICM.

Sin embargo, su trasiego fue impedido gracias a los mecanismos de detección implementados por elementos de la Secretaria de Marina y Aduanas, con apoyo del binomio canino Néstor.

Viajeros nacionales y extranjeros viajando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Decomisan un kilo de fentanilo en el AICM con valor de 20 millones de dólares

Con este aseguramiento de fentanilo en el AICM se evitó la producción de más de 1 millón de dosis de esta droga, con un valor estimado de 20 millones de dólares, indica el comunicado oficial del Gobierno.

Derivado de labores de inteligencia y de la vigilancia de aduanas, se informó que autoridades detectaron un paquete con un kilo de fentanilo, declarado como cosméticos y proveniente de una empresa en China.

El paquete fue sometido a revisión mediante equipos de rayos X y con el apoyo del ejemplar canino “Néstor”, del área de centros tácticos de la Aduana, marcó positivo a posible droga.

“Ante ello, los agentes realizaron una revisión minuciosa, en la que localizaron una bolsa de plástico sellada herméticamente que contenía un polvo color blanco, con un peso aproximado de un kilo”. Gobierno de México

Tras un análisis de identificación infrarroja, la sustancia dio resultado positivo a clorhidrato de fentanilo, por lo que fue canalizado al laboratorio central de Aduanas y el asunto fue remitido a autoridades ministeriales.