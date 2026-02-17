En Huauchinango, Puebla, siete menores resultaron intoxicados tras comer tamales; una niña se encuentra hospitalizada y tras varios análisis, dio positivo a fentanilo.

Acorde con lo narrado por padres de familia, fue la mañana del 14 de febrero que se consumieron los tamales, en un puesto ambulante de la colonia El Potro.

Menor da positivo a fentanilo tras comer tamales en Huauchinango, Puebla; sigue hospitalizada

La Secretaría de Salud del Estado de Puebla confirmó la intoxicación de una niña de 10 años de Huauchinango, quien dio positivo a fentanilo tras varios análisis derivados de la gravedad de su caso.

La menor sigue hospitalizada y bajo observación médica, después de presentar síntomas graves, como convulsiones; la dependencia no especifica su estado de salud actual.

Sin embargo, la Secretaría de Salud de Puebla también señaló en comunicado que se reportó la intoxicación de seis menores más, cuyas edades van de los 2 a los 11 años.

Los menores mostraron una evolución favorable, después de que presentaran vómito, desorientación y signos de deshidratación, por lo que fueron evaluados en el Hospital General de Huauchinango.

Menor de 10 años da positivo a fentanilo tras comer tamales en Huauchinango, Puebla (Salud Puebla vía X)

Autoridades de Puebla abren investigación por presencia de fentanilo en tamales en Huauchinango

Asimismo, la Secretaría de Salud de Puebla también señaló que dio parte a la Fiscalía General del Estado sobre el positivo de fentanilo en el examen toxicológico de la menor de 10 años en Huauchinango.

Al respecto, la Fiscalía de Puebla ya abrió una carpeta de investigación, ya que se desconoce si el fentanilo se agregó en el preparativo de tamales o si se vieron contaminados con la droga.

Medios mencionan que las autoridades municipales de Huauchinango suspendieron la venta de tamales en la colonia El Potro, mientras se llevan a cabo las investigaciones sobre fentanilo.