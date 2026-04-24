El Gobierno de Estados Unidos señaló el jueves 23 de abril de 2026 al Cártel de Sinaloa de ser responsable de una crisis de fentanilo en el país gobernado por Donald Trump.

“Estados Unidos está aplicando sanciones económicas selectivas para desarticular una sofisticada red delictiva transnacional (Cártel de Sinaloa) que alimenta la crisis del fentanilo ilícito en el país” Estados Unidos

Por lo anterior, la administración de Trump indicó que ya trabaja para desarticular las organizaciones delictivas transnacionales y evitar que tengan acceso a los recursos para fabricar fentanilo.

Aseguramiento de 306 mil pastillas de probable fentanilo (Fotografía Cortesía)

Estados Unidos acusa al Cártel de Sinaloa de ser responsible de la crisis del fentanilo

A su vez, el Gobierno de Estados Unidos indicó que se están aplicando “sanciones económicas selectivas” para desarticular al Cártel de Sinaloa, señalado por la crisis del fentanilo ilícito en el país.

Esta red, según indicó Estados Unidos en su comunicado, se extiende por:

India

Guatemala

México

El informe explica que en territorio mexicano se suministran precursores químicos al Cártel de Sinaloa, organización a la que calificó de terrorista y también responsabilizó de ser una amenaza a la estabilidad y seguridad.

“El Cártel de Sinaloa supone una amenaza extraordinaria no solo para Estados Unidos, sino también para la estabilidad y la seguridad de toda la región” Estados Unidos

Estados Unidos emprende medidas para detener el tráfico de fentanilo

De acuerdo con el comunicado, el gobierno de Donald Trump ha encabezado una serie de medidas para detener el tráfico ilegal de fentanilo, entre las que se incluyen: