En votación la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que revoca la emergencia nacional del fentanilo declarada por el presidente Donald Trump.

Misma emergencia nacional del fentanilo la cual utilizó Trump para justificar el arancel de 35% a productos canadienses que ingresan fuera del T-MEC.

Trump tiene revés sobre emergencia nacional del fentanilo, la Cámara de Representantes la revoca

Con 219 votos a favor y 211 en contra la Cámara de Representantes estadounidense ha revocado la emergencia nacional del fentanilo declarada por Trump.

Misma revocación que va en contra de los aranceles del 35% de Trump a Canadá bajo el argumento de que no detenían el tráfico de drogas.

Y la que obligaría a los socios comerciales del T-MEC a sentarse en una mesa de negociación, y serviría para que Trump buscará más beneficios para Estados Unidos ó incluso la salida del tratado.

🔴 Con votación cerrada (219–211), la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una resolución que cancela la emergencia nacional por fentanilo que Donald Trump utilizó como base para imponer un arancel del 35% a productos canadienses fuera del T-MEC. pic.twitter.com/1sa3rISQQp — Azucena Uresti (@azucenau) February 12, 2026

Revocación de emergencia nacional del fentanilo declarada por Trump será turnada al Senado estadounidense

Tras la revocación de la emergencia nacional del fentanilo declarada por Trump en la Cámara de Representantes ahora esta será turnada al Senado estadounidense.

Con ello, la medida aprobada por la Cámara baja busca limitar el poder ejecutivo en materia de aranceles y cancelar esta declaración.

Por lo que será ahora el turno del Senado quien decida; y pese a que aún no han fijado una fecha exacta para esta votación, se espera sea aprobada rápidamente por la cámara alta estadounidense.

Ya que esta resolución está bajo la Ley de Emergencias Nacionales, el Senado podría agilizar la votación, sin embargo, esta cuenta con la posibilidad de un veto presidencial, lo mantendría la disputa sobre las facultades de emergencia del ejecutivo.