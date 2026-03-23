La policía de Independence, Missouri, investiga el hallazgo de fentanilo dentro de empaques de muñecas Barbie vendidos en una tienda Cargo Largo.
El incidente ocurrió el 21 de marzo de 2026, cuando un guardia de seguridad detectó un polvo blanco sospechoso adherido con cinta entre el cartón y el plástico del empaque de la muñeca. Tras análisis, se confirmó que se trataba de fentanilo.
Cinco unidades contaminadas fueron vendidas entre el 19 y 20 de marzo, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta pública.
Inician investigación tras encontrar fentanilo en muñecas Barbie
La Policía de Missouri ha iniciado una investigación luego de que, en una tienda de Cargo Lago encontraran fentanilo en empaques de muñecas Barbie.
“Aproximadamente a las 10:18 de esta mañana, la policía de Indianápolis (IPD, por sus siglas en inglés) fue contactada por el personal de seguridad de Cargo Largo en relación con una sustancia en polvo sospechosa encontrada en el empaque de una muñeca Barbie. La IPD determinó que la sustancia era fentanilo e inmediatamente inició una investigación con Cargo Largo para determinar cuántas unidades afectadas se vendieron.”Departamento de Policía de Independence
El incidente ocurrió el pasado sábado 21 de marzo en una tienda ubicada en Independence, Missouri cerca de Kansas City en donde un guardia de seguridad encontró un polvo blanco sospechoso dentro del empaque de una muñeca Barbie, específicamente adherido con cinta adhesiva entre el cartón trasero y el plástico.
Al analizarlo, la policía confirmó que se trataba de fentanilo, y tras colaborar con la tienda, determinó que cinco unidades contaminadas de muñecas Barbie habían sido vendidas entre el 19 y 20 de marzo de 2026.
“Se determinó que se vendieron cinco unidades comprometidas. IPD ha localizado cuatro de ellas. Solo queda una unidad pendiente de localización y contamos con una pista activa para encontrarla.”Departamento de Policía de Independence
Ante los hallazgos, lanzaron una alerta pública pidiendo a cualquiera que hubiera comprado una Barbie de ese estilo en esas fechas que contactara de inmediato al departamento de policía.
Posteriormente, en el comunicado del Departamento de Policía de Independence, revelaron que el último paquete de la muñeca Barbie con fentanilo, había sido localizado y se encontraba bajo custodia de las autoridades.