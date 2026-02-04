Sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa se enfrentaron en el municipio de Tecate, Baja California en una balacera que duró 40 minutos.

Sicarios del CJNG y el Cártel de Sinaloa se enfrentaron a balazos en Tecate por casi 40 minutos

La madrugada del martes 3 de febrero se registró una balacera en la que se enfrentaron miembros de los grupos criminales del CJNG y el Cártel de Sinaloa, en Tecate, Baja California.

De acuerdo con reportes, la refriega se desató debido a que sicarios del Cártel de Sinaloa ingresaron a la Nueva Colonia Hindú para agredir al líder del grupo rival.

Violencia en México (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

La información que circula establece que los sicarios se movilizaron para atacar un domicilio del que, se indica, pertenece al jefe de plaza del CJNG en Tecate, Baja California.

Por lo anterior, hasta el sitio se trasladaron integrantes del CJNG, quienes repelieron la agresión y se inició una balacera que se prolongó por unos 40 minutos.

A pesar de que se afirma que en la balacera se usaron armas de alto calibre, autoridades dieron a conocer que el enfrentamiento solo dejó una persona lesionada y varios vehículos dañados.

Enfrentamiento en Tecate se replicó en otras zonas de la ciudad

Si bien se informa que la balacera entre sicarios del CJNG y el Cártel de Sinaloa se concentró en un domicilio de la Nueva Colonia Hindú, en Tecate, los reportes señalan que el enfrentamiento se expandió.

Al respecto, se dio a conocer que miembros de los grupos criminales se encontraron en otros puntos del municipio, como las secciones Encinos, San Sebastián y Cerro Azul y más zonas.

Balacera (José Betanzos Zárate / Cuartoscuro)

En dichos sitios, las autoridades localizaron decenas de casquillos percutidos, mismos que fueron localizados hasta la carretera Tecate-Ensenada, donde también se encontraron barricadas.

Sobre la vialidad se ubicaron más automóviles averiados, en los cuales viajaban familias que declararon haber sido abordadas por hombres armados que los despojaron de sus teléfonos celulares.

Cabe destacar que la balacera ocurre a 3 días de que fue localizado un vehículo incendiado con 3 personas muertas y junto a un narcomensaje firmado por el CJNG y dirigido al Cártel de Sinaloa.