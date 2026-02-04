La madrugada del miércoles 4 de febrero, un grupo armado que se denuncia, se disfrazó de la Guardia Nacional, irrumpió con lujo de violencia en la casa de un cirujano en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con lo acusado por la víctima, una vez dentro de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana, los sujetos lo amagaron, golpearon y robaron sus pertenencias.

Médico cirujano denuncia asalto violento de comando disfrazado de la Guardia Nacional en Tijuana

A través de redes sociales, el médico cirujano, Carlos Altamirano, compartió una publicación en la que denunció haber sido víctima de un asalto en su domicilio en Tijuana.

Sobre lo ocurrido, el médico denunció que los responsables del robo fueron sujetos disfrazados de las Guardia Nacional, quienes dijo, no llevaban orden de cateo ni ningún tipo de notificación legal.

Al resaltar que tanto él como su pareja no están inmiscuidos en problemas, el médico cirujano sentenció que lo ocurrido no tiene sentido alguno, pues los individuos los golpearon y robaron.

“Se metieron a nuestra casa en unas camionetas tipo de la Guardia Nacional, se metieron a asaltarnos, a robarnos, no hay ningún tipo de problema legal nuestro (...) No traían orden de cateo (...) lo único que gritaron es que eran policía federal (...) a mí me golpearon, me amagaron” Carlos Altamirano. Médico cirujano

En su testimonio, el afectado señaló que al llegar a su domicilio en Tijuana, los sujetos disfrazados de la Guardia Nacional golpearon el portón para derribarlo y al no lograrlo, forzaron las puertas.

Ante ello, resaltó que pidió el auxilio inmediato de las autoridades municipales, sin embargo, acusó que no recibieron ningún tipo de apoyo, por lo que advirtió que la policía estaría coludida.

Grupo armado disfrazado de Guardia Nacional irrumpió con violencia en casa de cirujano (Especial)

Médico cirujano acusa colusión de autoridades de Tijuana

Al denunciar el asalto violento del que fue víctima en su domicilio en Tijuana, el médico cirujano señaló que las autoridades municipales no actuaron como correspondía, por lo que dijo, habría colusión.

Sobre lo anterior, dijo que se le ha informado de la presunta complicidad de la policía municipal, pues resaltó que en videos que ha obtenido de los hechos, se observa que en la zona había una patrulla.

Sin embargo, sentenció que al solicitar el apoyo por medio de una llamada a la central 911, la unidad que estaba a unos metros de su domicilio no se movilizó y menos se mandó otra patrulla.

“Estamos informados nosotros de que la policía está coludida (...) en nuestro video que hemos tomado se ve una patrulla incluso en la esquina, ahí en la iglesia, y pues no hizo ningún tipo de reacción (...) honestamente sospecho de todo” Carlos Altamirano. Médico cirujano

Cabe destacar que los sujetos armados disfrazados de Guardia Nacional, se retiraron del sitio solo hasta que personal de seguridad privada y vecinos se movilizaron afuera del domicilio del médico cirujano.

No obstante, los responsables de los hechos huyeron del lugar con las pertenencias robadas, a pesar de lo cual hasta el momento no se reportan personas detenidas.