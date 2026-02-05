Un video que muestra a un hombre desnudo y amarrado a un árbol en Tijuana, con una cartulina que lo acusa de “infiel”, se viralizó en redes sociales generando indignación y burlas.

Vecinos alertaron a la policía municipal, que acudió para auxiliarlo y asegurar el área, mientras el caso ocurrido en Baja California abre debate sobre violencia y humillación pública.

Se viraliza video de un hombre amarrado a un árbol en calles de Tijuana tras ser acusado de infidelidad

Vecinos de la colonia Delicias 1, al oriente de Tijuana, Baja California, hallaron a un hombre amarrado a un árbol con una cartulina colgada en el pecho que decía: “por infiel”.

Amarran a un hombre en calles de Tijuana tras acusarlo de infidelidad (Captura de video)

Un video captó al hombre desnudo con las manos y el torso sujeto al tronco con lo que parece ser playo.

Hasta el momento se desconoce cuántas horas permaneció el hombre semidesnudo amarrado al árbol.

Sin embargo, algunos reportes señalan que tras el hallazgo se registró una movilización de elementos de la policía municipal, quienes habrían acudido para auxiliar al hombre.

Además de asegurar el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El hecho se difundió rápidamente en las redes sociales, generando gran controversia.

Video de hombre amarrado a un árbol en calles de Tijuana tras ser acusado de infidelidad genera debate

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del hombre, ni se ha informado sobre si hay personas detenidas.

También se desconoce si el hombre tenía lesiones visibles ni se ha informado sobre su estado de salud.

Las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el origen del mensaje ni sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El mensaje que tenía el hombre da a entender que se trató de una venganza de carácter sentimental por una presunta infidelidad.

A través de las redes sociales se ha generado un debate sobre los límites entre la humillación social, la violencia y los posibles delitos que pueden derivarse de estas acciones.

Algunos usuarios se han mostrado a favor de este tipo de acciones, mientras que otros han señalado que estos asuntos se deben de resolver de manera privada.