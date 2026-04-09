Autoridades de seguridad detuvieron durante un operativo en Tijuana, Baja California a “El Tony Montana”, identificado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información, Arturo, alías “El Tony Montana”, fue arrestado el pasado 5 de abril junto a un joven de 18 años de edad y ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado.

Detienen en Tijuana a “El Tony Montana”, presunto operador del CJNG

La Policía Municipal realizó un operativo en la colonia Obrera, en Tijuana, la tarde del 5 de abril, donde agentes interceptaron una camioneta Yukon GMC blanca vinculada a algunos delitos.

Al volante de este vehículo se encontraba “El Tony Montana”, operador del CJNG y objetivo prioritario por su presunta implicación en crímenes como:

Homicidios

Narcomenudeo

Portación de armas de fuego

Tráfico de personas

Cobro de piso

Reportes indican que “El Tony Montana” fue detenido en julio de 2022 luego del homicidio de Christiano Pereida, ciudadano brasileño; se le acusaba de tráfico de migrantes en Tijuana.

Tras la detención de “El Tony Montana”, elementos de la policía aseguraron el vehículo interceptado, así como dosis de presunto cristal. Autoridades evalúan el alcance de la red criminal.