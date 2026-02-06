Una balacera en el centro de Monterrey, en el estado de Nuevo León, dejó un saldo preliminar de seis heridos durante la tarde del jueves 5 de febrero de 2026.

Los primeros reportes informan que la balacera inició poco después de las 18:00 horas sobre la avenida Juárez, entre las calles de Aramberri y Modesto Arreola.

Seis personas resultaron heridas tras balacera en el centro de Monterrey

Medios locales reportan que la balacera en el centro de Monterrey fue iniciada por un grupo de jóvenes que disparó en la zona comercial de la avenida Juárez.

Las detonaciones alcanzaron a civiles que se encontraban cerca de un restaurante y de una tienda departamental Coppel.

Entre las personas heridas se encuentran seis civiles: cuatro mujeres adultas, una menor de aproximadamente 15 años y un hombre.

Por estos hechos, al centro de Monterrey arribaron brigadistas de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los servicios de emergencia remitieron a los heridos a hospitales cercanos con heridas superficiales que no ponen en riesgo sus vidas.

Balacera en el centro de Monterrey deja seis heridos (Especial)

Sin detenidos por balacera en centro de Monterrey

Sobre este hecho, el Secretario de Seguridad de Monterrey, Gerardo Escamilla, detalló que la balacera inició por cuatro personas tras una discusión en vía pública.

“Sacan las armas y se disparan [...] pero en las detonaciones la gente que iba caminando fue la que resultó lesionada”, informó.

Hasta las 19:50 horas, las autoridades no han dado a conocer un informe sobre personas detenidas.