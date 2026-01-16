Autoridades estatales y federales retiraron un castillo de pirotecnia en una feria en Michoacán por hacer alusiones al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con los reportes, las imágenes colocadas hacían alusión a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG.

Retiran pirotecnia de feria en Michoacán por alusiones al CJNG

Elementos de fuerzas estatales y federales aseguraron la totalidad de la pirotecnia que sería utilizada durante las fiestas patronales de la localidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, Michoacán.

El operativo se realizó en el sitio de la celebración, donde ya se encontraban colocadas lonas con el rostro del fundador y líder del CJNG, así como de otros capos identificados con esa región.

De acuerdo con las autoridades, los organizadores tenían previsto un espectáculo de fuegos artificiales que incluía figuras alusivas a la citada organización criminal.

Entre los diseños destacaban gallos, una referencia a la afición atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, conocido también como “El Señor de los Gallos”.

Asimismo, se localizaron letreros con las siglas CJNG, figuras de rifles de asalto, armas cortas y hasta un helicóptero, todos elaborados como parte del montaje pirotécnico. Ante estos hechos, personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa procedió a desmontar y asegurar los castillos, al considerar que el material constituía apología del delito, por lo que fue retirado.