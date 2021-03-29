México.- A través de redes sociales denunciaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartió despensas a los habitantes de Tecate en Baja California durante la contingencia del Covid-19.

Fotos en redes muestran una camioneta que carga varias cajas y en el lado izquierdo, donde está la puerta del conductor, una imagen que lleva las siglas ”CJNG” y un mapa de Jalisco y otro de Baja California.

Otra imagen muestra a gente formada que espera su despensa.

Otro video difundido en redes sociales muestra también la supuesta repartición de despensas, pero ésta vez a habitantes de Guanajuato, aunque se desconoce el municipio donde habría pasado.

No es la primera vez que un cártel del narcotráfico habría regalado despensas durante la Emergencia Sanitaria del nuevo coronavirus, ya que se ha registrado en Guadalajara, Jalisco de parte de la hija de Joaquín, el “Chapo”, Guzmán; y en Tamaulipas por supuestamente el Cártel del Golfo.

AMLO pide a cárteles que “le bajen”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los cárteles del narcotráfico en conferencia de prensa que “le bajen” sobre el reparto de despensas a la población.

Aseguró que está enterado de que varias organizaciones criminales han repartidos artículos necesarios entre habitantes en varios estados.

“Mejor bájenle, bájenle y piensen en sus familias, en ustedes mismos, a los que se dediquen a esas actividades si me están escuchando o me están viendo”. Andrés Manuel López Obrador. Presidente

López Obrador mencionó que apoyará a integrantes de cárteles del narcotráfico y les otorgará alternativas para que se dejen de dedicar al crimen.