Omar García Harfuch reportó un enfrentamiento entre la Semar e integrantes de la delincuencia organizada durante el operativo en El Limoncito, en Culiacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que elementos de la Secretaría de Marina lograron detener a 9 personas, mientras que uno de los agresores murió durante el enfrentamiento.

García Harfuch reporta ataque a la Semar durante operativo en Culiacán

Elementos de la Secretaría de Marina se encontraban realizando patrullajes de vigilancia en la comunidad de El Limoncito el miércoles 11 de febrero, cuando fueron atacados con disparos.

Tras el enfrentamiento y la detención de 9 presuntos agresores, los elementos de la Semar aseguraron:

Armas de alto calibre

Un lanzagranadas

89 artefactos explosivos

Granadas

vehículos

Equipo táctico

Omar García Harfuch confirma enfrentamiento entre elementos de la Semar y delincuentes en El Limoncito (X/@OHarfuch)

Omar García Harfuch informó que las instancias que conforman el Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a los ciudadanos.

Por el momento, los operativos en El Limoncito y zonas cercanas continúan .

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no reveló a qué grupo de delincuencia organizada pertenecían las personas que atacaron a elementos de la Semar.

Operativo en El Limoncito inició operaciones durante la mañana

Previo al informe de Omar García Harfuch sobre el enfrentamiento en El Limoncito, habitantes de la zona reportaron que helicópteros sobrevolaban el lugar y se escuchaban decoraciones.

El Limoncito se ubica en la sindicatura de Jesús María en Culiacán.

Omar García Harfuch confirmó el enfrentamiento y detención de 9 implicados durante la tarde, mientras ciudadanos compartieron videos en redes sociales del enfrentamiento.

La disputa entre Los Chupitos y Los Mayos ha desatado una ola de violencia en Sinaloa, colocando al estado en el radar de las autoridades.

Quienes han realizado diversos operativos en el estado tras el secuestro de 10 ingenieros en Concordia, Sinaloa.