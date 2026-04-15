El Pleno del Senado aprobó con unanimidad de 109 votos a favor la creación de una Ley General contra el Feminicidio durante la sesión ordinaria de este martes 14 de abril.

El dictamen reforma el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso de la Unión expida una ley que establezca el feminicidio como un tipo penal homogéneo, así como su debida atención y sanciones del delito.

Senado aprueba reforma para crear Ley contra el Feminicidio (Captura de pantalla)

Tras su aprobación, el proyecto de decreto para facultar al Congreso de la Unión de las facultades pasará a las comisiones de la Cámara de Diputados y, de aprobarse, se turnará al Pleno para su discusión.

Ley contra el Feminicidio: Senado aprueba reforma para su creación

Con 109 votos a favor, el Senado aprobó de manera unánime la facultad del Congreso de la Unión para crear una Ley General contra el feminicidio en todo el país que establezca:

Bases homogéneas

Tipificación del delito

Investigación

Persecución

Sanción

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos presentaron el proyecto de decreto para avanzar en la creación de la Ley contra el Feminicidio, una decisión de Estado que los senadores definieron como necesaria.

Tal como refirieron, la Ley contra el Feminicidio es una deuda histórica con las mujeres que fue apoyada por la oposición, ya que, como refirieron, se trata de su protección y se debe actuar sin impunidad.

Ley contra el Feminicidio: Secretaría de las Mujeres celebra aprobación del Senado

Mediante redes sociales, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, celebró la aprobación en el Senado de la modificación para crear la Ley General contra el feminicidio.

Junto al panel del Senado que ratifica la unanimidad, Citlalli Hernández expresó que esta aprobación es un paso histórico que reconoce la violencia contra las mujeres.

Por lo que esta nueva ley fortalecerá las acciones del Estado para investigar y sancionar el feminicidio.

Citlalli Hernández apunta que seguirá pendiente de la aprobación a esta reforma previa a la Ley contra el Feminicidio, que de aprobarse en la Cámara de Diputados, deberá ser aceptada en al menos 17 congresos locales.