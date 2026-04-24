Luego de permanecer 10 días prófugo, se reportó la detención de Pablo Ruiz en Chiapas, acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra su esposa Ana Luisa, a quien le cortó ambas manos.

Su arresto fue confirmado el jueves 23 de abril por el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, quien detalló que otras dos personas también fueron detenidas por encubrimiento.

Ofrecen 500 mil pesos por Pablo Ruiz por intento de feminicidio en Chiapas (FGR)

Ana Luisa recibirá 500 mil pesos tras agresión de Pablo Ruiz

Previo a reportarse su detención, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, había informado sobre una recompensa de 500 mil pesos para quien informara sobre el paradero de Pablo Ruiz.

Sin embargo, gracias a las investigaciones realizadas por las autoridades de Chiapas, se logró detener al acusado junto a dos personas que lo ayudaban a evadir la justicia:

Alan Antonio N

Osman N

Sobre la detención, el fiscal informó que los tres hombres fueron detenidos en el municipio de Cintalapa, Chiapas, donde se registró la agresión contra la esposa de Pablo Ruiz.

En cuanto a la recompensa de 500 mil pesos, indicó que, debido a que su captura fue gracias a los trabajos de inteligencia, el dinero será entregado a Ana Luisa para cubrir sus gastos médicos y familiares.

Ofrecen 500 mil pesos por Pablo Ruiz por intento de feminicidio en Chiapas (Michelle Rojas)

Ana Luisa es reportada consciente tras agresión de Pablo Ruiz

Tras la agresión con machete registrada el 13 de abril, la víctima Ana Luisa se encuentra recibiendo atención médica en el hospital Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez, donde la reportan consciente tras las heridas que recibió.

De acuerdo con medios, la joven de 27 años ha expresado su deseo de continuar su vida lejos del agresor, en tanto que sus familiares han pedido ayuda para adquirir prótesis para sus extremidades.