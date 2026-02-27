México busca dejar huella rumbo al Mundial 2026 con una acción simbólica desde Chiapas: la creación de la playera gigante más grande del mundo.

Este 27 de febrero, 4 mil 920 personas se reunieron para formar la prenda monumental ante la mirada de jueces del Guinness World Records.

La iniciativa no solo pretende obtener un registro internacional, sino también proyectar la pasión mexicana por el fútbol y su papel como sede de 13 partidos en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Chiapas crea la playera gigante para el Mundial 2026 buscando registro en Guinness

Rumbo al Mundial 2026 donde se jugarán 13 partidos en el país entre Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey, México busca tener el registro de la playera gigante más grande del mundo hecha con personas en el Guinness, misma que ya mostró ante el juez.

Con un enlace a la mañanera del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se mostró cómo se vio la playera gigante con la que se busca el registro en el Guinness.

Chiapas forma la playera gigante rumbo al Mundial 2026 en busca de Guinness. (Tomada de video/@ClaudiaSheinbaumP)

El gobernador de Chiapas compartió que a la cita acudieron un total de 4 mil 920 personas al estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez, para demostrar la pasión de México por el fútbol.

Asimismo, se mostró que un juez de Guinness World Records estuvo presente para contabilizar a las personas participantes de la playera gigante más grande del mundo.

Nota en desarrollo... en breve más información