Clara Brugada alista la clase de futbol más grande del mundo para romper el récord Guinness en el marco del Mundial 2026.

Previo al Mundial 2026 de la FIFA, Clara Brugada invitó a la clase de futbol más grande del mundo a todos los capitalinos.

Alista Clara Brugada la clase de futbol más grande del mundo

Mediante redes, Clara Brugada compartió que están realizando los últimos preparativos para la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo CDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México invitó a deportistas y apasionados por el fútbol para hacer historia el domingo 15 de marzo en punto de las 10:00 de la mañana.

Clara Brugada alista la clase de futbol más grande del mundo (Captura de video)

Clara Brugada enfatizó que con esa clase desde el Zócalo capitalino, que será una cancha gigante de fútbol, se busca romper el récord Guinness al recibir a miles de participantes.

“…te invito a hacer historia aquí en el Zócalo de la Ciudad de México que hoy se ha transformado en una hermosa cancha para que vengan miles y miles de deportistas apasionados por el fútbol a hacer deporte...Vamos a ganar, vamos a romper romper el récord Guinness." Clara Brugada

La meta de Clara Brugada es que lleguen al evento más de 10 mil personas.

Logrando así superar el récord Guinness de la anterior clase de fútbol masiva que fue en Seattle, Estados Unidos, donde se reunieron 1,038 personas.

Después de la clase, la jefa de Gobierno CDMX extendió la invitación los capitalinos para que lleven su balón y jueguen una “cascarita” con toda la familia.

Si quieres asistir a la clase de futbol más grande del mundo, toma en cuenta todo esto:

Horario de acceso: de 8:00 a 9:30 de la mañana

Duración 35 minutos, clase 100 activa con ritmo libre pero sin detenerse

Vestimenta: ropa deportiva completa, short, playera y tenis