La Ciudad de México busca romper el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo previó al inicio del Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Fecha: Domingo 15 de Marzo del 2026

Hora de ingreso: 8:00 a 9:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Plaza de la Constitución, Centro Histórico de la Ciudad de México

Inicio de la clase: 10:00 horas, tiempo del centro de México

¿Cuándo se buscará el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo?

La clase de futbol más grande del mundo que buscará el Récord Guinness, se realizará el domingo 15 de marzo del 2025 en la Plaza de la Constitución, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Dónde se buscará el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo?

La Plaza de la Constitución, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, será la sede para la clase de futbol más grande del mundo que buscará romper el Récord Guinness.

CDMX busca romper Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo (especial)

Hora en la que se buscará el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo?

Será en punto de las 10 horas, tiempo del centro de México, cuando la CDMX buscará el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo, el domingo 15 de marzo de 2026.

¿Cómo registrarse a la clase de futbol más grande del mundo?

Rumbo al Récord Guinness, el registro para ser parte de la clase de futbol más grande del mundo es gratuito, está disponible desde el lunes 16 de febrero hasta el viernes 6 de marzo del 2026.

Estos son los requisito para participar en la clase de futbol más grande del mundo: