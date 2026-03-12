La jefa de gobierno Clara Brugada convocó a ciudadanos a la clase más grande de futbol del mundo el domingo 15 de marzo en la explanada del Zócalo de la CDMX.

La clase de futbol más grande mundo, evento previo al Mundial 2026, se realizará:

Lugar: Plaza de la Constitución, Centro Histórico de la CDMX

Hora de ingreso: 8:00 a.m. a 9:30 a.m.

Hora de la clase: 10:00 a.m.

Clara Brugada extendió la invitación a deportistas, instituciones educativas, clubes deportivos y público en general.

El domingo 15 de marzo, el Zócalo capitalino se convertirá en la cancha de futbol más grande del mundo, donde expertos impartirán clases a personas interesadas en este deporte.

Clara Brugada extendió la invitación de la clase de futbol más grande del mundo a través de un video difundido en redes sociales.

Pueden participar personas mayores de 12 años y la clase durará 35 minutos.

Este domingo convertiremos el corazón de nuestra ciudad en la cancha de futbol más grande del mundo para romper el Récord Guinness junto a nuestra presidenta @Claudiashein. Sean parte de esta gran acción deportiva rumbo al #Mundial2026. Aquí pueden inscribirse:… pic.twitter.com/6YoeA3rWfq — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 11, 2026

Los interesados deberán asistir a entregamientos presenciales obligatorios en las sedes de su alcaldía de:

Utopia

Pilares

Institución en conjunto con el INDEPORTE

Toma en cuenta que la asistencia a los entrenamientos será registrada y validada por el personal encargado.

Si no se cumple con este requisito y se comprueba la asistencia a dos entregamientos presenciales, no se podrá seguir con el proceso de inscripción a la clase de futbol más grande del mundo.

Posteriormente, obtendrás un código de inscripción y deberás imprimirlo.

Así será el registro en línea para asistir a la clase más grande de futbol

Una vez que hayas obtenido tu código para clase de futbol más grande del mundo, el cual es intransferible, debes iniciar tu registro en línea:

El registro será en la página: http://indeporte.cdmx.gob.mx/ Una vez en la página debes colocar el código impreso de inscripción Debes llenar el formulario con datos personales completos El sistema te dará un acuse de inscripción y deberás imprimirla, así como firmarla para obtener tu kit de participante

El registro estará disponible hasta el 6 de marzo y el cupo es de 100 mil participantes.

El kit de participante se entregará en INDEPORTE, ubicado en avenida División del Norte, número 2333 colonia General Anaya en la alcaldía Benito Juárez.