México rompió un nuevo Récord Guinness al formar “La imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como parte de las actividades del Mundial Social rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el Estadio Víctor Manuel Reyna, 4 mil 757 personas dieron forma a una playera gigante de 48 metros de ancho y 35.5 de alto, con representación de las 32 entidades federativas.

El Récord Guinness refuerza la estrategia nacional para proyectar a México como anfitrión global de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México rompe Récord Guinness desde Chiapas rumbo al Mundial 2026

Desde Tuxtla Gutiérrez, en el Estadio Víctor Manuel Reyna, 4 mil 757 personas dieron forma a una playera monumental de 48 metros de ancho (incluyendo mangas) y 35.5 metros de alto, consolidándose como la más grande del mundo en su tipo.

Además, se integró la representación de las 32 entidades federativas, identificadas mediante banderines, como símbolo de unidad nacional.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que este logro se inscribe en la agenda del Mundial Social para involucrar a la población en actividades deportivas, culturales y comunitarias.

Con el Mundial Social buscamos realizar actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas tanto a las y los mexicanos como a los visitantes internacionales. Queremos que el Mundial 2026 se viva en cada comunidad y que el legado sea social, cultural y turístico. Josefina Rodríguez Zamora, Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

Durante un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que la entidad es un destino seguro, pacífico y hospitalario, capaz de recibir a visitantes nacionales e internacionales.

México prepara nuevos retos rumbo al Mundial 2026

La camiseta monumental es el primero de tres récords contemplados por la Secretaría de Turismo dentro de esta agenda nacional.

Los próximos desafíos son:

15 de marzo, Ciudad de México: buscar la clase de futbol más grande del mundo.

Finales de mayo, Baja California Sur: realizar el mural más grande con talento urbano local.

La titular de Sectur aseguró que estos eventos consolidan a México como un anfitrión de gran escala. Además, generan una proyección mediática global que dinamiza la actividad turística en todas las regiones del país.

Con este logro, México no solo rompe un récord mundial, sino que también refuerza su estrategia para que el Mundial 2026 deje un legado social, cultural y turístico en todo el país.