La CDMX se prepara para romper el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo como antesala al Mundial 2026.

Fecha: Domingo 15 de Marzo del 2026

Hora de ingreso: 8:00 a 9:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Plaza de la Constitución, Centro Histórico de la Ciudad de México

Inicio de la clase: 10:00 horas, tiempo del centro de México

El evento se realizará el domingo 15 de marzo en la Plaza de la Constitución, donde se espera la participación de cerca de 10 mil personas, superando la marca vigente de Seattle con 1,038 asistentes.

La clase tendrá una duración de 35 minutos y estará dividida en siete fases futboleras, con registro gratuito abierto hasta el 6 de marzo.

Entrenamiento para la clase de futbol más grande del mundo (especial)

¿Cómo registrarse a la clase de futbol más grande del mundo?

Rumbo al Récord Guinness, el registro para ser parte de la clase de futbol más grande del mundo es gratuito, está disponible desde el lunes 16 de febrero hasta el viernes 6 de marzo del 2026.

Estos son los requisito para participar en la clase de futbol más grande del mundo:

Podrán participar personas a partir de los 12 años de edad.

Leer y firmar la carta de exoneración.

Las y los participantes deberán conocer y ejecutar todos los movimientos de la clase.

Deberán respetarse los accesos de entrada y salida.

Todas y todos los participantes serán contabilizados al ingresar al área de actividad.

El número deberá portarse de forma visible al frente.

Será obligatorio completar la totalidad de la clase, con una duración de 35 minutos continuos.

El balón será de uso individual; no podrá compartirse ni cederse el lugar.

Durante la actividad habrá jueces supervisores; cualquier participante que no realice la actividad o sea considerado inactivo será descalificado.

¿Cuál es el Récord Guinness vigente de la clase de futbol más grande del mundo?

Se presume que cerca de 10 mil personas buscarán romper en la CDMX el Récord Guinness que actualmente ostenta la ciudad de Seattle, con mil 38 participantes.