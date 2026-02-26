Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), anunció que México busca realizar varias actividades de promoción turística en el marco del Mundial 2026, entre ellas tres récord Guinness:

Playera gigante

Clase de futbol más grande del mundo

El mural más grande del mundo

México busca recordar Guinness de la playera gigante

El evento de la playera gigante se llevará a cabo este viernes 27 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y buscará contar con cinco mil personas, detalló la titular de Turismo del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La playera gigante en México busca superar al récord de Guatemala que contó con tres mil personas.

Los participantes ya cuentan con un registro y deberá acudir a las 7:00 horas para iniciar el conteo a partir de las 9:30 horas para lograr el récord Guinness.

En la convocatoria participan no solo la Sectur federal sino autoridades de Chiapas relacionadas al deporte y juventud.

Sectur prepara clase de fútbol y mural más grandes del mundo

El 15 de marzo se espera convocar a 15 mil personas en la clase de futbol más grande del mundo en la CDMX, cuya convocatoria ya se está haciendo.

Además, a finales de mayo se llevará a cabo en Baja California Sur, posiblemente en Los Cabos, el mural más grande del mundo.

Arranca el Mundial Social en Michoacán

Así se dio a conocer en la conferencia mañanera de este 26 de febrero y en el marco del inicio del Mundial Social en Michoacán con al participación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Mundial Social incluye torneos de futbol, reparación y construcción de canchas a lo largo y ancho del país en el marco del Mundial 2026.