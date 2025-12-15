La diputada por Morena, Ceci Vadillo, compartió un video en el que acusa a la diputada del PRI, Tania Larios, de haber cortado cables de la cabina de sonido para evitar que se debatiera en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX).

Aquí está el momento exacto donde la diputada Tania Larios se metió al sistema de audio y cortó todos los cables de los micrófonos del Congreso CDMX para que no pudiera haber debate. Ceci Vadillo

Tania Larios no tardó en responder a estas acusaciones que incluían fotos, y aclaró que no cortó ningún cable, sino que únicamente escaló a la cabina para desconectar el equipo de audio en el Congreso CDMX.

Mientes ningún cable está cortado está desconectado, una seso. Ilegal para destruir las instituciones no tiene tibienzas — Tania Larios (@TaniaLariosMX) December 15, 2025

La acción tuvo lugar el lunes 15 de diciembre, cuando diputados se enfrentaron a golpes luego de que la oposición subiera a tribuna para denunciar la "desaparición" del Instituto de Transparencia.

Tania Larios, diputada del PRI, niega haber cortado los cables del Congreso CDMX

Un video que circula en redes sociales evidencia el momento en el que la diputada del PRI, Tania Larios, escaló hasta el área de sonido para evitar que se llevara a cabo el debate en el Congreso CDMX.

Cortan cables en el Congreso CDMX (Redes Sociales)

Sin embargo, momento más tarde, la diputada por Morena, Ceci Vadillo, acusó a Tania Larios de haber cortado los cables en el Congreso CDMX, calificando la acción como un comportamiento de “porro” y “violento”.

Sobre las acusaciones, la diputada del PRI compartió una foto junto a trabajadores del audio en el Congreso CDMX, a fin de demostrar que no tiene problemas con ellos.

“Que Morena no mienta, jamás corte ni dañe el equipo del audio, lo desconecte y apague. Que presenten videos y pruebas puras falsedades, persecución y también inventos”, dijo Tania Larios.