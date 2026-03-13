Gabriela Arango Gibb, exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenida en Puebla tras meses de permanecer prófuga de la justicia por la retención ilegal de su nieta.

Reportes señalan que la madre de la menor entregó a la niña a Gabriela Arango Gibb y la exdiputada desapareció con ella, por lo que se levantó una orden de aprehensión en su contra.

Cabe mencionar que las autoridades ya habían emitido una Alerta Amber a nivel nacional debido a que la menor de dos años de edad llevaba desaparecida más de 10 meses.

Arrestan a Gabriela Arango Gibb, exdiputada del PRI (Especial)

Detienen en Puebla a Gabriela Arango Gibb, exdiputada del PRI, por retención ilegal de su nieta

La Fiscalía de Tamaulipas emitió una orden de aprehensión en contra de Gabriela Arango Gibb, exdiputada del PRI, luego de que la mujer desapareció con su nieta el pasado 10 de mayo de 2025.

La madre de la menor entregó a la niña para que conviviera con su abuela paterna, Gabriela Arango Gibb, y desaparecieron, por lo que era buscada por la retención ilegal de su nieta.

Gabriela Arango Gibb declaró que pasaría unos días en Veracruz, por lo que las autoridades la buscaron en este estado, percatándose de que la información sobre sus domicilios era falsa.

Investigaciones ubicaron a la exdiputada del PRI en Puebla en compañía de la mejor, por lo que fue detenida y permanece en custodia para ser trasladada a Tamaulipas y enfrentar un proceso penal.