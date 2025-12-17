La pelea que protagonizaron diputadas y diputados en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) ya alcanzó cobertura internacional en los medios más vistos de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.

Fue el lunes 15 de diciembre de 2025 cuando los legisladores capitalinos se enfrentaron a empujones, jalones de cabello y codazos en medio de las discusiones relacionadas al Instituto de Transparencia.

Los videos del hecho se viralizaron rápidamente en redes sociales y desataron todo tipo de comentarios en medios como:

Fox News

DW News

Reuters

I thought “if women ruled the world blah blah something or other…” 😆 — Frank (@QuiteFranklyTV) December 16, 2025

Comentarios machistas inundan las redes por pelea en el Congreso de la CDMX

Las reacciones por la pelea en el Congreso de la CDMX inundaron las redes sociales de comentarios machistas debido a que el pleito se originó con las diputadas:

Yuriri Ayala de Morena

Daniela Álvarez del PAN

“Eso es lo que pasa cuando las dejas salir de la cocina” y “Las mujeres en política son un crimen contra la humanidad”, fueron algunos de los comentarios con más likes en Fox News.

En otros medios también se leyeron comentarios machistas como “Mujeres en política” y “Para eso querían ocupar cargos públicos”.

Otros de las reacciones internacionales también incluyeron comentarios despectivos a los mexicanos: “México está gobernado por narcotraficantes y luchadores”.