Diputados del Congreso CDMX se enfrentan a golpes por debate del Instituto de Transparencia

Un verdadero caos se vivió en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) cuando diputados se enfrentaron a golpes, en medio del debate por la desaparición del Instituto de Transparencia.

De acuerdo con los videos que ya circulan en redes, la pelea que incluyó empujones, jalones de cabello y codazos en la sesión del lunes 15 de diciembre, estuvo protagonizada por:

Yuriri Ayala, de Morena

Dany Alvarez, del PAN

La situación se extendió hasta involucrar a otras diputadas y diputados, por lo que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Sesma, optó por suspender la sesión.

¿Por qué se pelearon los diputados en el Congreso CDMX? Desaparición del Instituto de Transparencia fue la razón

El enfrentamiento a golpes entre diputados de oposición y morenistas ocurrió luego que integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) tomaran la tribuna para evitar que continuara la sesión en el Congreso CDMX.

Empujones y jaloneos en el Congreso de CDXM, esto luego de que diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar la desaparición del Instituto de Transparencia. pic.twitter.com/by1jDtqL7p — Monica Garza (@monicagarzag) December 15, 2025

Lo anterior, porque la diputada panista, Daniela Álvarez Camacho, acusó a Morena de querer incumplir el acuerdo sobre el InfoCDMX para desaparecer al Instituto de Transparencia.

Además, acusó a Morena de querer imponer a un “supercontralor”, por lo que llamó a su bancada a subir a tribuna para evitar, dijo, que se violente el derecho a la transparencia.

“Quiero empezar este posicionamiento diciendo que tomaremos la tribuna, toda vez que no vamos a permitir que se violente el derecho a la transparencia [...] “Hoy veladamente el grupo mayoritario de Morena quiere reventar ese acuerdo, con su mayoría quiere que sea una sola persona quien decida, un supercontralor, quien decida quién va a tener o quién no va a tener en esta ciudad derecho a la información”

Por su parte Ernesto Villarreal, del Partido del Trabajo (PT), acusó a la “derecha golpista” de buscar bloquear la sesión del Congreso CDMX al tiempo que les reprochó su falta de transparencia en casos como la Guerra Sucia o Tlatlaya.