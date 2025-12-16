El nombre de Tania Larios, diputada del PRI, se volvió viral por un video en el que se le exhibe escalando la cabina de audio para apagar los micrófonos y evitar que se debatiera en el Congreso de la Ciudad de México.

La acción ocurrió el lunes 15 de diciembre, cuando los diputados de oposición y morenistas se enfrentaron a golpes luego de que la bancada panista subiera a la tribuna para denunciar la "desaparición" del Instituto de Transparencia.

¿Quién es Tania Larios?

Tania Nanette Larios Pérez es una joven diputada local del PRI en el Congreso de la CDMX, quien ha sido electa en dos ocasiones como Diputada Local.

Según cuenta en su biografía, desde muy joven mostró su interés en la política y en luchar contra las injusticias bajo el lema de “con todo menos con miedo”, motivo por el que decidió estudiar Relaciones Internacionales.

Tania Larios (Redes Sociales)

Su historial la llevó a ocupar la II Legislatura y —actualmente— la III Legislatura, donde se desempeña como Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI.

¿Qué edad tiene la diputada Tania Larios?

La diputada del PRI en CDMX, Tania Larios, tiene 30 años de edad.

¿Quién es el esposo de Tania Larios?

Tania Larios mantiene su vida privada lejos del ojo público, por lo que no se conoce su situación sentimental.

Tania Larios (Redes Sociales)

¿Tania Larios tiene hijos?

Tania Larios no tiene hijos, aunque ha dicho disfrutar de la compañía de sus perritos, Bolt y Mulán.

¿Qué estudió Tania Larios?

Tania Larios estudió una licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales en la Universidad Intercontinental.

Cuenta además con:

Diplomado Internacional en Inteligencia Política y Género impartido por la Universidad Camilo José Cela

Participó en un seminario internacional de empoderamiento a mujeres jóvenes y liderazgo global en política en The Washington Center

Realizó un seminario en Gerencia Política en la George Washington University

Completó un seminario internacional de liderazgo femenino para gerencia pública en Ortega y Gasset

¿En qué ha trabajado Tania Larios?

Tania Larios cuenta con una trayectoria política que le ha permitido contribuir desde diferentes frentes.

Además de desempeñarse como diputada del PRI, ha trabajado en puestos como:

Comisión de Buenas Prácticas Electorales de la COPPPAL Mujeres

Miembro de la Comisión Tripartita de Gobiernos de Coalición PRI, PAN y PRD

Exdirectora de Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional del PRI

De acuerdo con su perfil, la diputada Tania Larios ha tenido la “oportunidad de aportar a la construcción de estrategias innovadoras”, con visión de futuro para fortalecer al PRI.

Actualmente, también se desempeña como colaboradora ocasional en Radio Fórmula.

Tania Larios (Redes Sociales)

Morena acusa a Tania Larios de romper micrófonos en el Congreso de la CDMX

Videos que ya circulan en redes sociales evidencian a la diputada del PRI, Tania Larios, escalando hasta el área de sonido para evitar que se llevara a cabo el debate en el Congreso CDMX.

Momentos después, la diputada por Morena, Ceci Vadillo, acusó a Tania Larios de haber cortado los cables en el Congreso CDMX, calificando la acción como un comportamiento “porril”.

Aquí está el momento exacto donde la diputada @TaniaLariosMX se metió al sistema de audio y cortó todos los cables de los micrófonos del @Congreso_CdMex para que no pudiera haber debate.



Esto no es contra las y los diputados, sino que se trata de presupuesto público destruido… pic.twitter.com/6AgkP5qkvx — Ceci Vadillo (@Ceci_vadillo) December 15, 2025

Al respecto, la diputada Tania Larios compartió una foto junto a trabajadores del audio en el Congreso CDMX, a fin de demostrar que no tiene problemas con ellos ni violentó el espacio.

“Que Morena no mienta, jamás corte ni dañe el equipo del audio, lo desconecte y apague. Que presenten videos y pruebas puras falsedades, persecución y también inventos” Tania Larios

En entrevista para Radio Fórmula con Juan Becerra, la diputada Tania Larios aseguró que se subió a la cabina de audio como último recurso debido a que no había diálogo con Morena.