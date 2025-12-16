En Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya analizan el presentar denuncias por las agresiones vividas en el Congreso de la Ciudad de México durante la sesión del 15 de diciembre 2025.

“Nos reservamos el derecho de interponer cualquier clase de denuncia por el daño al patrimonio del congreso y también por las agresiones que sufrieron nuestras compañeras. No vamos a dejar que esto pase así como así”. Paulo Garcia, diputado de Morena

Las agresiones entre morenistas y la oposición ocurrieron luego de que panistas subieran a la tribuna para denunciar la "desaparición" del Instituto de Transparencia, lo que terminó en jaloneos, zapes y codazos.

¿Morena denunciará a la oposición por las agresiones en el Congreso CDMX?

El diputado de Morena en CDMX, Paulo García, dijo que su partido se reservará el derecho de interponer cualquier denuncia por los daños al patrimonio y las agresiones contra las legisladoras del Congreso local.

Así lo declaró en entrevista con Juan Becerra para Radio Fórmula, en donde incluso mencionó que el conflicto “pudo haberse evitado” si la oposición hubiese querido resolver diferencias en la Jucopo.

Entre las agresiones que Paulo García puso en evidencia, se encuentran los jaloneos por parte de las panistas y también los supuestos cables que cortó Tania Larios en la cabina de audio del Congreso de la CDMX.

De acuerdo con los videos que ya circulan en redes, la pelea estuvo protagonizada por las diputadas Yuriri Ayala, de Morena, y Dany Álvarez, del PAN, situación se extendió hasta involucrar a otras diputadas y diputados.