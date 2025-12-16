El nombre de Yuriri Ayala se viralizó en redes sociales luego de que fue una de las diputadas que protagonizaron una riña en el Congreso de la CDMX.

Yuriri Ayala cuenta con una amplia experiencia profesional en el ámbito político, pero ahora su nombre se ha visto envuelto en la polémica.

¿Quién es Yuriri Ayala, diputada de Morena en el Congreso de la CDMX?

Yuriri Ayala es una política mexicana que actualmente se desempeña como diputada local en el Congreso de la Ciudad de México por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Es representante del Distrito 6 de la alcaldía Gustavo A. Madero, además de presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Ha sido diputada en la I, II y III Legislaturas del Congreso de la Ciudad de México, enfocando su trabajo en los derechos humanos de jóvenes, niñas y niños, y el bienestar social.

¿Cuántos años tiene Yuriri Ayala, diputada de Morena en el Congreso de la CDMX?

No se tiene información sobre la edad de Yuriri Ayala.

¿Quién es el esposo Yuriri Ayala, diputada de Morena en el Congreso de la CDMX?

En diversas publicaciones Yuriri Ayala revelado que se encuentra casada con un hombre llamado Eric.

¿Cuántos hijos tiene Yuriri Ayala, diputada de Morena en el Congreso de la CDMX?

Yuriri Ayala ha compartido públicamente su experiencia como madre.

¿Qué estudió Yuriri Ayala, diputada de Morena en el Congreso de la CDMX?

Yuriri Ayala es Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Cuenta con Especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Yuriri Ayala también es maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.

¿En qué ha trabajado Yuriri Ayala, diputada de Morena en el Congreso de la CDMX?

Yuriri Ayala cuenta con amplia experiencia en la política:

Diputada local electa del Congreso de la Ciudad de México, III Legislatura. Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana

Diputada local del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. Representante del Grupo Parlamentario de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México

Diputada local del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. Presidenta de Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales

Diputada local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura. Presidenta de la Comisión de Educación

Diputada suplente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura.

Jefa de Unidad Departamental de Desarrollo Social, en la Dirección Territorial 1 de la otrora Delegación Gustavo A. Madero

Yuriri Ayala fue una de las diputadas que protagonizaron una riña en el Congreso de la CDMX

El lunes 15 diciembre 2025, diputadas protagonizaron una pelea en el pleno del Congreso capitalino.

Los ánimos se encendieron cuando los diputados del PAN tomaron la tribuna para evitar la discusión de la desaparición del InfoCDMX, y la bancada de Morena se manifestó.

En ese ambiente, las diputadas Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Daniela Álvarez se jalaron el cabello, se empujaron y acabaron en una pelea en el Congreso de la CDMX.

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intervino y canceló la sesión.

Tras haber protagonizado la riña, Yuriri Ayala calificó los hechos como “lamentables” y “desafortunados”; además, condenó la violencia y acusó a las diputadas del PAN de haber iniciado las agresiones.