Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México se pronuncia por las agresiones ocurridas al interior del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) entre legisladores.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 16 de diciembre, un día después de las agresiones entre las diputadas Tania Larios del PRI, Yuriri Ayala de Morena, y Dany Álvarez del PAN, la presidenta de México lamentó este hecho violento.

Esta declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum surge luego de las agresiones físicas que se dieron al interior del Congreso de la CDMX en medio de un acalorado debate por la desaparición del Instituto de Transparencia capitalino.

“No debe llegarse a la violencia...está mal este espectáculo”: Sheinbaum sobre las agresiones en el Congreso CDMX

Al ser cuestionada por las agresiones entre legisladoras del Congreso de la CDMX, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia y lo tildó de espectáculo.

E hizo un llamado a todos los diputados y diputadas de todas las bancadas de la CDMX a no llegar a la violencia.

Incluso la presidenta de México dijo que se puede estar en contra de alguna propuesta legislativa o hasta se puede tomar la tribuna de un Congreso pero este no es motivo suficiente para llegar a la violencia.

Recordó que en el pasado en su movimiento se hicieron tomas de tribuna al mostrarse en contra de algunas leyes, pero asegura que nunca cayeron en estos actos de violencia como se vieron al interior el Congreso de la CDMX.

“Muy mal, está mal que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, al verdad. Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos no tienen porque llegarse a la violencia. Yo creo que no debe de ocurrir esto. Se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna. Nosotros lo hicimos en contra de algunas leyes pero caer en actos de violencia es condenable no debe ser" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

El momento de las agresiones entre las legisladoras fue captado en video tanto por el canal del Congreso de la CDMX como otros diputados y diputadas que presenciaron la pelea en vivo.

Aunque se supo que una de las diputadas que terminó en este altercado se sabe que recibió atención médica pero se desconoce la gravedad de sus lesiones y si es que ya denunció.