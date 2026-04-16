Olivia Garza, diputada del PAN, fue captada usando el celular y contestando una llamada mientras dirigía la sesión en el Congreso CDMX (Ciudad de México) de hoy jueves 16 de abril.

La diputada del PAN funge como vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso CDMX en la actual Legislatura, en ausencia de la presidenta Martha Ávila Ventura, y su actuar provocó indignación en redes.

De momento, la diputada del PAN no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la polémica detrás del video, así como tampoco el dirigente de su partido en CDMX.

Video: diputada del PAN es captada usando celular mientras dirigía sesión del Congreso CDMX

Durante la sesión ordinaria de hoy jueves 16 de abril, la vicepresidenta y diputada del PAN, Olivia Garza, fue captada usando el celular y contestando una llamada mientras dirigía la Mesa Directiva del Congreso CDMX.

El video viral de la diputada del PAN en redes sociales ocurrió durante la presentación de la moción para entregar la “Medalla en la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, por el diputado Víctor Varela López.

Tal como se observó en el video de la sesión en vivo, previo a asumir como diputada presidenta, Olivia Garza estaba usando su celular, tanto en presentaciones de dictámenes como votaciones.

La diputada del PAN no dejó de utilizar su celular y se presume que habría contestado una llamada que provocó su risa, ya que leyó el orden del día riéndose, como se observa en video.

La diputada del PAN presidió la Mesa Directiva del Congreso CDMX durante 40 minutos aproximadamente la primera vez; sin embargo, se observa con su celular en gran parte de este periodo.

Diputada del PAN llegó casi dos horas tarde a la sesión del Congreso CDMX

Posterior a este primer periodo, la diputada del PAN, Olivia Garza, se ausentó aproximadamente 20 minutos de la sesión ordinaria, a la cual también habría llegado casi dos horas tarde.

Aunque tampoco mencionó la razón detrás de su retraso, también captado en la sesión, la diputada del PAN habría participado en la Mesa de Trabajo de las Comisiones Unidas de Turismo y de Seguimiento al Mundial 2026.

Esto fue compartido en sus redes sociales sin dar respuesta al uso de su celular, sólo destacando su trabajo legislativo que data de 12 iniciativas del periodo anterior.