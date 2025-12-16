Daniela Álvarez se encuentra en medio de la polémica, luego de que fue una de las diputadas que protagonizaron una riña en el Congreso de la CDMX.

La sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México terminó en caos luego de una confrontación física

¿Quién es Daniela Álvarez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

Daniela Gicela Álvarez Camacho es una política mexicana que se vio involucrada en una riña en el Congreso de la CDMX.

Daniela Álvarez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX (@danyalvarezca / Instagram )

Es diputada del PAN por el Distrito 19 (Tlalpan–Xochimilco).

Daniela Álvarez es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y consejera nacional de su partido, con una agenda centrada en desigualdad, violencia de género y pueblos originarios.

¿Cuántos años tiene Daniela Álvarez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

No se tiene información sobre la edad de Daniela Álvarez.

¿Quién es el esposo de Daniela Álvarez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

No se tiene información sobre si Daniela Álvarez se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Daniela Álvarez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

Al no tenerse información sobre la fecha de cumpleaños de Daniela Álvarez, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Daniela Álvarez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

A través de sus redes sociales, Daniela Álvarez ha compartido que es madre, pero mantiene alejado del ojo público su vida privada.

¿Qué estudió Daniela Álvarez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

De acuerdo con su perfil, tiene estudios en Derecho.

¿En qué ha trabajado Daniela Álvarez, diputada del PAN en el Congreso de la CDMX?

En su experiencia curricular aparece como:

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Concejal en la Alcaldía de Tlalpan de 2018 a 2021.

Diputada por Mayoría Relativa. (2001 - 2024)

Secretaria Juvenil de Tlalpan

Presidenta del Comité Directivo Delegacional de Tlalpan y Consejera Regional

Daniela Álvarez fue una de las diputadas involucradas en la trifulca en el Congreso de la CDMX

El altercado en el Congreso de la CDMX incluyó empujones, jaloneos y golpes y estuvo involucrada Daniela Álvarez, diputada del PAN.

Los hechos ocurrieron durante la protesta de diputadas y diputados del PAN por la desaparición del órgano de transparencia capitalino.

Diputados de Morena subieron a la tribuna en un momento de tensión, las diputadas Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Daniela Álvarez se jalaron el cabello, se empujaron y acabaron en una pelea.

La sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México fue suspendida tras la confrontación física.