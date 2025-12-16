La diputada por Morena, Cecilia Vadillo Obregón, compartió un video en el que acusa a una diputada del PRI de haber cortado los cables de la cabina de audio para evitar que se debatiera en el Congreso CDMX.

Se trata de la diputada Tania Larios, quien negó las acusaciones de Cecilia Vadillo Obregón al asegurar que sí ingresó a la cabina de sonido para desconectar los cables, pero que nunca los rompió.

No obstante, la diputada Cecilia Vadillo Obregón reiteró las acusaciones e incluso compartió fotos de los cables rotos poco después del pleito a golpes que se desarrolló en el Congreso CDMX el lunes 15 de diciembre 2025.

Cecilia Vadillo Obregón (Redes Sociales)

¿Quién es Cecilia Vadillo Obregón? Diputada en CDMX por Morena

Cecilia Vadillo Obregón es una política mexicana y diputada local por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), desde donde participa con una actividad destacada en temas de:

Igualdad de género

Derechos de las mujeres

Seguridad pública

Originaria de la Ciudad de México, Cecilia Vadillo Obregón se define como feminista, obradorista y es politóloga por el Colegio de México con formación en la University College London.

Según se describe así misma en su perfil, es una apasionada de la seguridad pública y ha defendido que la reforma a las policías es un mecanismo eficaz para alcanzar la paz en México.

¿Cuántos años tiene Cecilia Vadillo Obregón?

Cecilia Vadillo Obregón tendría 29 años en el presente 2025.

Cecilia Vadillo Obregón (Especial)

¿Quién es el esposo de Cecilia Vadillo Obregón?

Cecilia Vadillo Obregón mantiene una vida privada lejos del ojo público, por lo que no se conoce su situación sentimental.

¿Cecilia Vadillo Obregón tiene hijos?

Cecilia Vadillo Obregón no tiene hijos, únicamente es dueña de un perro llamado Camilo.

¿Qué estudió Cecilia Vadillo Obregón?

Cecilia Vadillo Obregón es licenciada en Ciencias Políticas por El Colegio de México y realizó estudios de intercambio académico en el University College London.

Cecilia Vadillo Obregón (Especial)

¿En qué ha trabajado Cecilia Vadillo Obregón?

Cecilia Vadillo Obregón empezó a trabajar en el 2018 como asesora en el grupo parlamentario de Morena para posteriormente unirse a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Entre sus puestos más destacados, se encuentran:

Diputada local del Congreso de la Ciudad de México, por Morena

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la CDMX

Integrante de comisiones legislativas, entre ellas Juventud y otras relacionadas con derechos humanos y seguridad

Asesora legislativa en el grupo parlamentario de Morena

Funcionaria en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en áreas de análisis y políticas públicas

Cecilia Vadillo Obregón acusa a Tania Larios de romper el equipo de audio en el Congreso de la CDMX

La diputada por Morena, Cecilia Vadillo Obregón, acusó a Tania Larios de haber cortado los cables en el Congreso CDMX, calificando la acción como un comportamiento “violento” y “porril”.

Esto son, violentos, porros, no quieren y jamás quisieron escuchar a los demás. Ellos censuran, ellos no querían debatir y como siempre querían romper. Cecilia Vadillo

En entrevista para Radio Fórmula con Juan Becerra, la diputada Tania Larios aseguró que se subió a la cabina de audio como último recurso debido a que no había diálogo con Morena.

Sobre este hecho, el diputado de Morena en CDMX, Paulo García, dijo que su partido se reservará el derecho de denunciar los destrozos que supuestamente habría cometido Tania Larios.