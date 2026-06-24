Cámaras de seguridad captaron el momento en que un adulto mayor sufrió un robo muy particular cuando caminaba por calles de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Este video pone en evidencia la sofisticación de grupos delictivos que aprovechan la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población para cometer delitos a plena luz del día.

Video: así fue el robo a un adulto mayor en Benito Juárez (Especial)

El robo a un adulto mayor en Benito Juárez

La estrategia empleada para robar al adulto mayor en Benito Juárez, CDMX, captada por cámaras de vigilancia, estuvo basada en la distracción absoluta de su víctima.

En esta ocasión se trató de dos delincuentes, un hombre y una mujer, quienes para comenzar con su plan de robo le arrojaron presuntamente mostaza sobre los hombros o la espalda al adulto mayor.

Acto seguido, la mujer, quien funge como “gancho”, abordó amablemente al ciudadano para avisarle de la suciedad y ofrecerse junto con su acompañante para ayudarle a limpiarlo.

Mientras la mujer acaparó la atención con las supuestas labores de limpieza, su cómplice aprovechó la cercanía para robar su cartera o dinero de entre sus bolsillos sin que lo notara.

Dado que el comportamiento de los asaltantes aparenta ser el de ciudadanos solidarios, los testigos suelen ignorar que se trata de un robo en curso.

Tras asegurar el botín, ambos delincuentes se retiraron rápidamente del lugar, antes de que el afectado notara el robo de sus pertenencias.