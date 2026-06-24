El exfuncionario mexiquense Óscar Guzmán Aragón fue detenido la madrugada del 24 de junio de 2026 en el Fraccionamiento Condado del Valle de Metepec y trasladado al Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Su relevancia política radica en haber trabajado directamente en la administración del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, antecesor de Delfina Gómez.

La trayectoria de Óscar Guzmán Aragón combina experiencia en el sector privado y cargos públicos, incluyendo su papel como subsecretario de Administración del Estado de México.

¿Quién es Óscar Guzmán?

Óscar Guzmán Aragón, exfuncionario mexiquense detenido este 24 de junio de 2026 por la madrugada, quién ya fue trasladado al Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con reportes periodísticos el exfuncionario fue detenido en el Fraccionamiento Condado del Valle del municipio de Metepec.

Su relevancia radica en que trabajó directamente en la administración de Alfredo del Mazo Maza, ex gobernador mexiquense, antecesor de Delfina Gómez.

Estado de detención de Óscar Guzmán según el Registro Nacional de Detenciones (Azucena Uresti/ X)

¿Qué edad tiene Óscar Guzmán?

Al tratarse de datos de su vida personal, solo se sabe públicamente que la fecha de cumpleaños del ex funcionario mexiquense es 11 de abril, sin embargo no se precisa año de nacimiento.

Por lo que es difícil determinar esta información sobre su edad.

¿Quién es su esposa Óscar Guzmán?

Óscar Guzmán Aragón mantenía un bajo perfil e incluso en sus redes sociales como Facebook, solo compartía publicaciones relacionadas con su trabajo por lo que no se saben si estaba casado o tenía alguna pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Óscar Guzmán?

Al tener como fecha de cumpleaños el 11 de abril, según el calendario zodiacal, Óscar Guzmán es Aries, a quienes describen como personas enérgicas, líderes natos, independientes y muy entusiastas.

¿Cuántos hijos tiene Óscar Guzmán?

Se desconoce si Óscar Guzmán Aragón tenía hijos o no debido a la secrecía con la que mantenía su vida privada.

¿Qué estudió Óscar Guzmán?

A través de su perfil de Likend In del ex funcionario mexiquense tuvo estudios universitarios y de maestría como:

Ingeniero Industrial, Calidad y Productividad por el Instituto Tecnológico de Puebla

Maestría, Administración de Negocios con acentuación en Recursos Humanos por la Universidad Tec Milenio

Óscar Guzmán Aragón, ex funcionario de Alfredo del Mazo detenido (Óscar Guzmán Aragón en Facebook)

¿En qué ha trabajado Óscar Guzmán?

La trayectoria profesional de Óscar Guzmán Aragón se ha visto mezclada entre el servicio público en el Estado de México y privado en cargos como:

Ejecutivo de Servicio en Manpower Group en 2003 a 2005

Comprador de materia prima en Condumex de 2005 a 2007

Director de Operaciones en Key Talent Recursos Humanos de 2007 a 2017

Director General de Personal en la administración mexiquense de septiembre de 2017 hasta abril de 2021

Subsecretario de Administración del Estado de México en abril de 2021 dónde fue nombrado en este puesto bajo la gestión del entonces gobernador Alfredo Del Mazo Maza