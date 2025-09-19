El empresario Ricardo Salinas Pliego reventó la versión oficial acerca de lo sucedido en la explosión en Iztapalapa, luego de que se divulgara un video polémico.

Fue a través de sus redes sociales en donde Ricardo Salinas Pliego señaló que, luego de que las personas señalaran a los baches como los verdaderos responsables del accidente, “convenientemente” el chofer de la pipa murió.

“Dicen que los culpables fueron los baches, y convenientemente para el gobierno, el chofer del camión falleció”. Ricardo Salinas Pliego

Hasta el momento, suman ya 21 personas muertas tras la explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre de 2025, en el Puente La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Explosión en Iztapalapa (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Ricardo Salinas Pliego cuestiona versión oficial sobre explosión en Iztapalapa con video polémico

Mediante sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego cuestionó la versión oficial de las autoridades de la CDMX, acerca de lo sucedido en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

El empresario retomó un video en donde se puede observar minutos antes de la explosión a la pipa de la empresa transportadora de gas Silza; la cual, aparentemente no circula a exceso de velocidad.

Es decir, acusó que esto es contrario a la versión de las autoridades, quienes aseguran que la pipa volcó sobre la curva del Puente de la Concordia por ir a exceso de velocidad.

Al respecto, Ricardo Salinas Pliego señaló lo dicho por varios testigos del accidente, quienes aseguran que el conductor de la pipa habría volcado por culpa de los baches que había en la zona del Puente de La Concordia.

No obstante, Fernando Soto Munguía, conductor de la pipa de gas de la empresa Silza que se accidentó en Iztapalapa, murió debido a las quemaduras que presentaba.