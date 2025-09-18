La cifra de muertos por la explosión en Iztapalapa subió a 21 con el fallecimiento de Norma Chávez Ortega, de 50 años de edad.

La Secretaría de Salud CDMX informo de esta muerte luego del accidente en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, CDMX provocado por una pipa de Gas Silza el 10 de septiembre.

Con corte a las 10:00 horas de la mañana de este 18 de septiembre, se reportó que ademas de los 21 muertos, aún hay 27 personas hospitalizadas.

Corte de la Secretaría de Salud sobre la explosión en Iztapalapa al 18 de septiembre de 2025 (Cortesía)

Muere Norma Chávez Ortega en el INER, víctima de explosión en Iztapalapa

Norma Chávez Ortega estaba siendo atendida en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INER), al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Otras de las muertes que se han reportado recientemente son la del chofer de la pipa accidentada, Fernando Soto Munguía, de 34 años de edad.

Además, se reportó la muerte de Alicia Matías Teodoro, llamada la “abuela heroína”, por cubrir a su nieta de dos años de las explosionarlos, quien se encuentra recibiéndoselas ayuda. Médica en Texas, con apoyo de la Fundación Michou y Mau.

Murió Aarón Hernandez López por explosionarlos en Iztapalapa, buscan a su familia

Autoridades de la CDMX buscan a familia de Gilberto Aaron Hernández López o Aarón Gustavo Hernández López.

El hombre de entre 40 y 50 años no ha sido identificado del todo pues no se ha encontrado a familiares que pudieran reclamar su cuerpo.

En el momento que ingresó al hospital tras la explosión en Iztapalapa no llevaba pertenencias ni se reportaron señas particulares mas que:

Edad de entre 40 y 50 años

1.64 metros de estatura

Complexión media

Cabello castaño corto

Piel morena

Nariz Aguileña

Sobre la empresa Gas Silza, ha señalado que está en disposición de hacer efectivos los seguros, ante críticas de que no han recibido ni un peso.

Cesar Cravioto, dijo que habrá intervención directa del gobeirno de CDMX y que está será la siguiete semana.