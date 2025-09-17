Eduardo Romero Armas se convirtió en la víctima mortal número 20 de la explosión en Iztapalapa; el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó su fallecimiento hoy 17 de septiembre.

Eduardo Romero, quien residía en la alcaldía Azcapotzalco, murió mientras recibía atención en el hospital de Traumatología Victoriano de la Fuente Narvaez.

Al corte de la 10:00 horas del miércoles 17 de septiembre, hay 31 hospitalizados, 31 altas y 20 muertos por la explosión de una pipa de gas en La Concordia, Iztapalapa, del pasado 10 de septiembre.

Eduardo Romero Armas murió a los 30 años tras explosión en Iztapalapa, deja a 3 hijos

Eduardo Romero Armas murió hoy miércoles 17 de septiembre, a 7 días de la explosión en Iztapalapa.

De acuerdo con su hermano Daniel, Eduardo Romero Armas, de 30 años de edad, murió debido a las quemaduras de las que fue víctima luego del gran flamazo que surgió tras la volcadura de una pipa de Gas Silza.

Eduardo dejó a sus 3 hijos huérfanos, quienes dependían económicamente de él, detallaron familiares a medios de comunicación.

El joven hombre se dedicaba a conducir un auto para la plataforma de Didi para proveer a su familia; el 10 de septiembre circulaba por el Puente de La Concordia cuando el gas se incendió.

Familia de Eduardo Romero Armas señala falta de apoyo del gobierno de CDMX

Por otra parte, la familia de Eduardo Romero Armas, nacido el 23 de febrero de 1995, denunció que el gobierno de la CDMX no ha otorgado apoyo económico a los afectados.

Asimismo, resaltó que tampoco se han contactados las autoridades correspondientes de la Fiscalía capitalina para fincar responsabilidades en contra de quien resulte culpable de la tragedia por la explosión en Iztapalapa.