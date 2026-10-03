Un adolescente de 14 años de edad habría sobrevivido al multihomicidio ocurrido en Montemorelos, Nuevo León, y se encuentra bajo resguardo de las autoridades como principal testigo de la investigación.

Fuentes extraoficiales reportan que el menor vio a Cinthia Abigaíl Tamez, conocida como Cindy Tamez, portando un arma de fuego y presenció cuando la influencer disparó contra una persona.

La investigación preliminar apunta a que Cindy Tamez disparó contra su pareja sentimental, sus tres hijos y después se quitó la vida. Las razones del multihomicidio aún no han sido reveladas.

Multihomicidio en Nuevo León habría sido cometido por Cinthia Tamez (Cinthia Tamez/Facebook)

Adolescente de 14 años habría presenciado parte del multihomicidio en Nuevo León

Versiones apuntan a que el adolescente había participado en una rodada de vehículos RZR, la convivencia continuó en casa de Tamez Rivera, razón por la que el menor se encontraba en la casa.

Otras versiones señalan que el adolescente era hijo de una de las exparejas de Cindy Tamez y se encontraba en la vivienda ya que la influencer se habría comprometido a cuidar de él.

En cualquiera de las versiones, el menor no sería integrante de la familia y habría logrado esconderse y permanecer ileso, pese a que, presuntamente, la mujer sabía que estaba dentro del inmueble.

Hasta ahora no se ha establecido cuál de las víctimas fue atacada frente al adolescente. Entre las personas asesinadas se encuentran Leodegario Moya Garza, pareja de Tamez Rivera, y sus hijos Christian y Bruno.

Aunque el hijo menor, Gustavo, de 3 años de edad, también murió, este fue localizado junto a Tamez Rivera dentro de una camioneta, por lo que el adolescente no pudo haber presenciado este asesinato.

La Fiscalía de Nuevo León investiga la secuencia de los hechos del multihomicidio y analiza diversos indicios, entre ellos el arma y los casquillos encontrados en las diferentes escenas.

El testimonio del adolescente será considerado dentro de la investigación para ayudar a reconstruir lo ocurrido. Debido a su edad, permanece bajo resguardo del DIF estatal como testigo protegido.