El creador de contenido El Costa denunció que un extranjero lo confrontó por generar ruido mientras grababa un video en calles de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

El Costa compartió un video en TikTok donde contó que se encontraba grabando en avenida presidente Masaryk cuando un extranjero lo calló y llamó “idiota”.

“Estaba grabando en la avenida presidente Masaryk de Polanco cuando sucedió todo esto. Creí que en México se hablaba español” El Costa

Extranjero confronta a creador de contenido por ruido en Polanco

El Costa compartió el video donde se le ve hablando y un hombre extranjero lo confrontó porque supuestamente estaba haciendo mucho ruido.

“¿Te puedes callar? Estás gritando como loco. Cállate por favor", expresó el extranjero a El Costa, quien estaba molesto por que el creador de contenido estaba gritando en vía pública.

Posteriormente, el extranjero llamó “idiota” al creador de contenido y se molestó porque estaba hablando español.

“Vete a aprender español entonces. Si vas a venir a México tienes hablar español”, mencionó El Costa mientras el extranjero le remarcó que se encontraba en Polanco y él debía hablar inglés: “Estamos en Polanco, habla inglés”.

Extranjero amenaza con llamar a la policía por ruido del creador de contenido

Tras el enfrentamiento entre El Costa y el extranjero, el hombre de nacionalidad desconocida amenazó con llamar a la policía porque el creador de contenido estaba “hablando muy fuerte”.

El Costa no se dejó amedrentar y expresó que no le importaba que llamara a la policía, ya que él estaba en vía pública y hablando español.

“¿Vas a llamar a la policía porque estoy hablando español en México? “, confrontó El Costa al extranjero.

El extranjero se justificó mencionando que El Costa lo estaba molestando en vía pública, por lo que el creador de contenido lo exhortó a que se fuera a otro lugar.

Al final, el extranjero se fue amenazando con llamar a la policía y El Costa continuó grabando su video.