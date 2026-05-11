El gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que la gobernabilidad en Oaxaca continúa fortaleciéndose desde el territorio, mediante una política centrada en la conciliación, la prevención de conflictos y la construcción de paz en las ocho regiones del estado.

El mandatario señaló que su administración mantiene una estrategia enfocada en atender las causas, prevenir conflictos y privilegiar el diálogo, lo que ha permitido una reducción sostenida de expresiones de conflictividad en la entidad.

Salomón Jara destaca avances en derechos humanos y reducción de conflictos en Oaxaca

Entre los principales resultados, Salomón Jara resaltó la disminución de bloqueos, al pasar de 471 casos registrados en 2023 a 109 en lo que va de 2026.

En materia de derechos humanos, indicó que de 2019 a 2022 se recibieron 46 solicitudes de protección para periodistas y personas defensoras, mientras que de 2023 a 2026 únicamente se han presentado 16 peticiones, lo que representa una reducción del 65 por ciento.

Además, durante la administración de la Primavera Oaxaqueña no se han reportado muertes derivadas de conflictos postelectorales.

Respecto a la atención de conflictos agrarios, el Gobierno del Estado concretó 54 convenios, de los cuales 15 son considerados de alta prioridad; en contraste, durante el sexenio anterior únicamente se alcanzaron dos acuerdos.

Asimismo, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, Oaxaca avanzó del lugar 15 al 13 en el Índice de Paz nacional entre 2023 y 2025, gracias a políticas enfocadas en fortalecer la paz social.

Oaxaca fortalece seguridad y se mantiene entre los estados más seguros del país

En materia de seguridad pública, se informó que Oaxaca permanece como la quinta entidad más segura de México. De enero al 9 de mayo de 2026 se realizaron 2 mil 286 detenciones por faltas administrativas y delitos del fuero común y federal.

Además, fueron asegurados 3 mil 417 vehículos con reporte de robo y otras irregularidades.

Las autoridades también reportaron el decomiso de 180 armas de fuego, más de 3 mil municiones, 136 cargadores y 6 mil 175 kilogramos de presuntas drogas, entre ellas marihuana, cristal, cocaína y heroína.

A estos aseguramientos se suman hidrocarburos, combustible, gas LP y dinero en efectivo sin acreditar su procedencia legal.

Con estas acciones, el Gobierno de Oaxaca consolida una política pública orientada al bienestar, la paz y la estabilidad social en beneficio de las familias oaxaqueñas.