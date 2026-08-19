La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que 18 mil 837 aspirantes han presentado hasta ahora el Examen de Control Presencial en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la institución, este martes se llevó a cabo la segunda jornada en el Palacio de los Deportes, mientras que el miércoles 19 de agosto de 2026 será el último día para aplicar el examen.

Los resultados se publicarán durante el último fin de semana de agosto de 2026, según confirmó el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente.

Examen de control UNAM suma 18 mil 837 aspirantes en CDMX; concluye este miércoles (Graciela López / Graciela López Herrera)

Examen de control UNAM: miércoles 18 de agosto será el último día

Las jornadas del examen de control de la UNAM terminarán mañana, miércoles 19 de agosto, en el Palacio de los Deportes, con tres turnos finales:

09:00 a 12:00 horas

13:00 a 16:00 horas

17:00 a 20:00 horas

Este proceso presencial forma parte de las medidas implementadas por la UNAM para garantizar transparencia y control en la evaluación, luego de las irregularidades detectadas en la aplicación virtual del examen de ingreso.

Examen de control de la UNAM en CDMX (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

¿Cuándo se publicarán los resultados del examen de control de la UNAM?

Los resultados del examen de control de la UNAM para los aspirantes que debieron presentar la prueba se publicarán entre el sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026.