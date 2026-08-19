La Universidad Nacional Autónoma de de México (UNAM) informó que durante la aplicación del examen de control en la CDMX, se detectaron un total de 22 intentos de trampa.

" En esta serie ha habido 22 casos, para los 30 mil que lo han presentado son pocos, pero sí ha habido” Leonardo Lomelí Vanegas

Fue el propio rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, quien dio a conocer que el personal de vigilancia designado para monitorear la prueba presencial se percató de los incidentes en cuestión.

A pesar de lo ocurrido, el rector de la Máxima Casa de Estudios extendió un agradecimiento a los aspirantes y sus familiares por el esfuerzo para presentar el examen de control.

En examen de control de la UNAM en CDMX 22 aspirantes intentaron hacer trampa

De cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027, la UNAM continuó con la aplicación del examen de control presencial para ingreso a licenciatura tras las irregularidades en la prueba en línea.

Del 17 al 19 de agosto, se aplicó el examen de control en la Ciudad de México (CDMX), siendo el Palacio de los Deportes la sede que recibió a cerca de 30 mil aspirantes.

A pesar de tratarse de una prueba presencial con vigilancia y monitoreo permanente, un total de 22 aspirantes fueron detectados por intentos de hacer trampa.

Leonardo Lomelí Vanegas

Al respecto, Leonardo Lomelí Vanegas indicó que durante el proceso de selección en la CDMX, el porcentaje de incidentes fue mínimo, pues solo se registraron 22 casos de entre 30 mil aspirantes.

Cabe destacar que en los días previos durante los que se aplicó el examen de control presencial en otros estados del país, se contabilizaron únicamente 2 incidentes del estilo.

Rector de la UNAM agradece esfuerzo de aspirantes

Luego de revelar que durante la aplicación del examen de control en la CDMX se registraron 22 intentos de hacer trampa, Leonardo Lomelí Vanegas agradeció a los aspirantes que presentaron la prueba.

En su mensaje, el rector de la UNAM reconoció el esfuerzo que hicieron tanto los estudiantes, como sus familiares para presentar una vez la prueba de admisión.

En especial porque resaltó que el esfuerzo de trasladarse a un sitio para participar en el procedimiento, pudo representar un sacrificio mayor para quienes acudieron a las distintas sedes.

Finalmente, señaló que tras lo ocurrido en este proceso de admisión, la UNAM está analizando la posibilidad de mantener los exámenes presenciales como método único.