La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará a conocer los resultados del examen de control de licenciatura los días 29 y 30 de agosto, informó Leonardo Lomelí.

El rector también recordó que estos resultados se publicarán poco antes de que inicien oficialmente las clases para primer ingreso el próximo lunes 31 de agosto de 2026.

“Los resultados serán el fin de semana, del 29 al 30, para que el 31 ya puedan estar en las facultades”. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

Sin embargo, reconoció que hasta ahora no se ha podido determinar cuánto dinero gastó la UNAM en el examen de control tras las anomalías de la primera prueba en línea de 2026.

Examen de control UNAM (Graciela López / Graciela López Herrera)

UNAM: aspirantes deberán inscribirse tras publicación de resultados

De acuerdo con el rector Leonardo Lomelí, las y los aspirantes que resulten aceptados ya tendrán asignados sus grupos al momento de la publicación de resultados los días 29 y 30 de agosto.

Precisó que, una vez concluido el proceso de inscripción en facultades y escuelas, los seleccionados podrán tomar clases desde el 31 de agosto en la carrera elegida.

“Solamente es que ellos completen su inscripción en sus facultades y escuelas, y ya puedan tomar clases” Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

Hasta la publicación de esta nota, todavía queda pendiente la última jornada del examen de control de la UNAM, programada para realizarse el 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, con tres turnos:

09:00 a 12:00 horas

13:00 a 16:00 horas

17:00 a 20:00 horas

Ciudad Universitaria de la UNAM. (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

UNAM no ha revelado costos del examen de control 2026

Respecto a los costos del proceso, la UNAM señaló que aún no están disponibles, pues deben contemplar la renta de espacios utilizados para la aplicación presencial del examen.

También se deberá considerar el costo de los traslados del personal y del equipo a los lugares en los que se aplicó el examen, como el Palacio de los Deportes en la CDMX, así como en las sedes de Tijuana, Oaxaca y León.