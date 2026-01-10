Después de 24 horas de la lamentable explosión en Paseos de Taxqueña en la alcaldía de Coyoacán, la zona cero luce acordonada y con presencia de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX)

Mientras las calles están cerradas y el acordonamiento de la zona cero de la explosión en Paseos de Taxqueña permanece, ya se han retomado los trabajos de limpieza ante la evidencia de los desechos que dejó el suceso en Coyoacán.

Y por lo que también se puede ver el edificio donde sucedió la explosión en Paseos de Taxqueña rodeado de vallas de tablas de madera para evitar el paso y mayores riesgos para los transeúntes de la zona.

Asimismo, los trabajos periciales para la indagación de los hechos sobre la explosión en Paseos de Taxqueña también serán retomados por las autoridades capitalinas.

A casi 24 horas de la explosión, así luce el edificio de departamentos en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán; la zona continúa acordonada y siguen los trabajos de limpieza.



Familias en espera de apoyo tras quedarse sin hogar por explosión en Paseos de Taxqueña

Al menos 24 familias se encuentran en espera de apoyo tras quedarse sin hogar por explosión en Paseos de Taxqueña.

Por lo que a 24 horas después de la explosión en Paseos de Taxqueña, las familias no han podido regresar a sus hogares, ante los trabajos periciales y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) que realizan revisiones estructurales.

Asimismo, en la zona cero de la explosión en Paseos de Taxqueña ya se ha colocado un campamento para apoyar a las personas que viven en los edificios dañados, tal y como ya se había adelantado que habría acompañamiento a los vecinos de la alcaldía Coyoacán.