Una explosión por acumulación de gas se registró en una casa de la zona de Avenida Progreso y calle Industria, en la colonia Axotla, de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), la tarde de este lunes 2 de febrero.

Por el estallido y destrozos se llamaron a los servicios de emergencia, entre ellos Bomberos de la CDMX.

La casa registra destrozos y el portón quedó al otro extremo de la calle; no obstante, al momento no se reportan lesionados ni muertos.

#AlMomento Informo que una célula de bomberos atiende una deflagración, provocada por gas LP, en un domicilio de la colonia Axotla, en la Alcaldía Álvaro Obregón. En el lugar se rescató un canino, no se reportan personas lesionadas. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/Mm4Qfuip5H — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) February 2, 2026

Explota tanque estacionario en casa de Álvaro Obregón

Javier López Casarín, alcalde Álvaro Obregón, explicó que la explosión se ocasionó a partir de un tanque estacionario.

Al revelar el saldo del accidente dijo que solo hay transeúntes con crisis nerviosa y daños a inmuebles aledaños.

Además de Bomberos CDMX, también hay presencia de Policía CDMX y personal de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón.

Rescatan a perrito en explosión en Álvaro Obregón

El Jefe Vulcano informó que en la explosión de la alcaldía Álvaro Obregón se rescató a un canino y en las imágenes compartidas en su cuenta de X se mostró un video en el que aparece un perro de raza Husky.

Rescatan a Husky en explosión en Álvaro Obregón (Captura de pantalla )

En caso de requerir una revisión por parte de los Bomberos de la CDMX para prevenir explosiones, pueden solicitarla en WhatsApp al número: 55 7514 4189.