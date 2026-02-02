Una explosión por acumulación de gas se registró en una casa de la zona de Avenida Progreso y calle Industria, en la colonia Axotla, de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), la tarde de este lunes 2 de febrero.

Por el estallido y destrozos se llamaron a los servicios de emergencia, entre ellos Bomberos de la CDMX.

La casa registra destrozos y el portón quedó al otro extremo de la calle; no obstante, al momento no se reportan lesionados ni muertos.

Explota tanque estacionario en casa de Álvaro Obregón

Javier López Casarín, alcalde Álvaro Obregón, explicó que la explosión se ocasionó a partir de un tanque estacionario.

Al revelar el saldo del accidente dijo que solo hay transeúntes con crisis nerviosa y daños a inmuebles aledaños.

Además de Bomberos CDMX, también hay presencia de Policía CDMX y personal de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón.

Rescatan a perrito en explosión en Álvaro Obregón

El Jefe Vulcano informó que en la explosión de la alcaldía Álvaro Obregón se rescató a un canino y en las imágenes compartidas en su cuenta de X se mostró un video en el que aparece un perro de raza Husky.

Rescatan perrito en explosión en Álvaro Obregón
Rescatan a Husky en explosión en Álvaro Obregón (Captura de pantalla )

En caso de requerir una revisión por parte de los Bomberos de la CDMX para prevenir explosiones, pueden solicitarla en WhatsApp al número: 55 7514 4189.