Colectivos de Ciudad de México (CDMX) concluyeron labores de búsqueda en la zona de Chalco-Tláhuac con un total de mil 467 restos óseos.

Esto fue dado a conocer por la líder del colectivo Una Luz en el Camino, Jaqueline Palmeros, quien apuntó a su vez que es el mayor hallazgo de restos en CDMX.

“En la Ciudad de México es el primer hallazgo de este tamaño que tenemos”. Jaqueline Palmeros, fundadora de Una Luz en el Camino

Añadió que el miércoles 22 de abril, los colectivos de CDMX y Estado de México mantuvieron una reunión con el fiscal especializado de Personas Desaparecidas.

Tras el encuentro, se acordó detener la búsqueda para enfocarse en procesar e identificar los restos hallados en Chalco-Tláhuac.

Búsqueda en Chalco-Tláhuac concluye con hallazgo de más de 1,400 restos

En entrevista con Pamela Cerdeira, la líder del colectivo señaló que este jueves 23 de abril concluyeron los trabajos de búsqueda en La Habana, entre Chalco y Tláhuac.

Los trabajos al día de hoy jueves 23 de abril derivaron en el hallazgo de mil 467 restos, que es una cifra sin precedentes en la CDMX, como expresó la madre buscadora.

Sin embargo, Jaqueline Palmeros también apuntó que los colectivos querían terminar de buscar en la zona antes de iniciar el proceso de identificación.

Ya que los colectivos apuntan que en la misma zona Chalco-Tláhuac habría más restos, ya que continuaban apareciendo, por lo que planean seguir buscando.

Esto con base en que el pasado agosto 2025, colectivos habían encontrado un aproximado de 70 restos óseos, entre fragmentos y huesos largos, en la misma zona.

Colectivos convocan antropólogos forenses para identificar restos de Chalco-Tláhuac

La búsqueda en Chalco-Tláhuac se detuvo derivado de un acuerdo con el fiscal y el comisionado de Búsqueda de CDMX, para que se comenzaran a procesar los más de mil 400 restos.

Asimismo, los colectivos señalaron que derivado del tipo de terreno en Chalco-Tláhuac, las autoridades estiman que darán los primeros resultados en tres o cuatro meses.

Para comenzar el proceso de identificación de los más de mil 400 restos, los colectivos hicieron un llamado a antropólogos forenses, criminalistas o quienes puedan apoyarlos.